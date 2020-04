Lafont ed un futuro da scrivere, la Fiorentina pronta ad incassare

Alban Lafont, portiere della Fiorentina ma attualmente in prestito al Nantes, sta brillando. Dopo la deludente esperienza italiana in Ligue 1 ha ritrovato la continuità e le sicurezza che gli mancavano. Come riportato dal Corriere dello Sport Stadio, una sequenza di grandi prestazioni gli sono valse l’interessamento di molti top club europei, in testa il Real Madrid. La Fiorentina si sfrega le mani, l’estremo difensore francese può diventare un vero e proprio affare per le casse gigliate, soprattutto se si accenderà un’asta al rialzo tra le contendenti. Lafont si è trasferito in Francia con la formula del prestito biennale. Il Nantes può riscattarlo versando nove milioni alla Fiorentina ma i viola, a loro volta, hanno mantenuto un diritto di controriscatto ad 11 milioni. Riassumendo, con tutta probabilità, nelle casse del Nantes verranno così versati 2 milioni di premio di valorizzazione dalla società di Commisso per poi rivendere il giocatore al miglior offerente. Pradè aspetta e valuta gli scenari, in attesa della prossima sessione di calciomercato.