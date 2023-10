Dov’è stato Duncan quest’estate? Il suo personal trainer risponde a Italiano

"Alfred chissà dov’è andato e con chi quest’estate: adesso è un calciatore differente, in grande crescita". Con queste parole, Vincenzo Italiano commentò le prestazioni di Duncan. Il Corriere dello Sport allora ha chiesto a Alex Frustaci, il suo personal trainer, cosa ha fatto rinascere il giocatore: "Non ha fatto niente di diverso da quello che ormai fa da dieci anni essendo Alfred un professionista esemplare, sempre determinato a migliorarsi, sempre proiettato ad aggiungere qualcosa sotto il profilo fisico-atletico nella ricerca costante di ottenere ogni volta di più: perché lui crede nei propri mezzi e sa dove può arrivare". Frustaci inoltre, racconta come la settimana prima del ritiro, Duncan lo abbia raggiunto ai Ibiza per iniziare in anticipo ad allenarsi: "In quella settimana di luglio ci siamo dedicati a tutto quello che ormai facciamo dal 2013 e dal Livorno nel campionato di Serie B poi vinto dalla squadra di Davide Nicola, per mettere in pratica il programma di allenamento concordato appunto con la Fiorentina nei tempi e nei modi giusti secondo le indicazioni del club". Forse è proprio in quel momento che è scattato qualcosa nella mente del giocatore, che adesso sembra rinato. Ma com'è Duncan quando si allena? "Proprio perché lo conosco da tanti anni, io lo sprono ad eseguire il programma al top delle possibilità e lui esegue, tant’è vero che da cinque minuti prima dello svolgimento del programma a mezz'ora dopo, pur essendo noi due amici davvero, lui smette di rivolgermi la parola e arriva quasi al punto di “odiarmi” per quello che gli richiedo. Ma non molla mai di un millimetro: Alfred è un professionista a 360 gradi e con il lavoro ne esce sempre vincitore. Lo sento tutti i giorni e ora è molto contento per come stanno andando lui e la Fiorentina: anche se, per non smentirsi, è sempre molto critico con sé stesso".