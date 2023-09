Doppio regista e Beltran dietro a Nzola: le mosse di Italiano

Risorse atletiche e tecniche, ma anche per variare tatticamente la fisionomia della squadra viola. L’allenatore siciliano è piuttosto restio a cambiare, ma non al punto da negarsi l’occasione se ha gli elementi giusti per farlo. Di sicuro sta verificando la possibile coesistenza di Maxime Lopez con Arthur, quest’ultimo il più impiegato tra i nuovi: per il doppio regista, oppure allargando il raggio d’azione dell’intervento strutturale, per uno dei due che fa il regista e l’altro la mezzala se decidesse di riappropriarsi del suo 4-3-3 fino a ritoccarlo non solo a centrocampo. Un domani, per scelta o per necessità, un'idea potrebbe essere il 4-3-2-1, così Arthur e Maxime Lopez insieme ci starebbero, ma insieme là davanti ci sarebbe modo di schierare anche Gonzalez e Beltran alle spalle di Nzola per sfruttarne le caratteristiche di attaccanti che “escono” dall’area a cercarsi il pallone: come ormai Nico fa per vivere il 10 che porta sulle spalle a tutto tondo, e come l’ex River Plate ha nelle proprie corde. Lo scrive il Corriere dello Sport.