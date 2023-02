Doppio passo di tango: Juve-Fiorentina è anche Di Maria contro Nico Gonzalez

Sia il Fideo che Speedy Gonzalez hanno vissuto mesi tormentati, passando più tempo sul lettino del fisioterapista che sui campi di gioco. Non a caso, ed ecco un altro tratto in comune, sia l’uno che l’altro sono finiti al centro della critica. Accusati, nel caso del viola anche dalla stessa società, di aver sacrificato il club sull’altare del Mondiale. Con una differenza. Se Di Maria infatti alla fine è riuscito a volare in Qatar, vincendo il Mondiale e segnando un gol alla Francia in finale, per Nico quello resterà forse il più grande rimpianto della sua carriera. Convocato, ma rispedito a casa per colpa dell’ennesimo guaio muscolare di un primo scorcio di stagione a dir poco difficile.