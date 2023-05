Doppio obiettivo, alcune scelte di formazione già fatte tra Reggio e Praga

Come scrive il Corriere dello Sport, diversi giocatori in queste 48 ore di riposo concesse da Vincenzo Italiano si sono dedicati e si stanno dedicando al relax in città o al mare, ma da domani la Fiorentina riprenderà le sedute di allenamento per preparare la sfida al Sassuolo e ancor più per immergersi nell'atmosfera della finale di Conference League a Praga il 7 giugno. I due obiettivi, trofeo e ottavo posto, impongono scelte ragionate. In campionato in porta giocherà Cerofolini, come accaduto nelle ultime uscite, e in Coppa ci sarà Terracciano. Sicuri del posto a Praga e quindi automaticamente esclusi con il Sassuolo saranno Nico Gonzalez come esterno d’attacco, Bonaventura in regia e Amrabat in mediana. Quindi in campionato spazio a due fra Brekalo, Saponara e Sottil. Nel reparto arretrato Venuti e Terzic in Serie A e Dodo e Biraghi in Conference. Dualismo aperto invece fra i centrali difensivi e in avanti, come sempre, fra Cabral e Jovic.