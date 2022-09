Dopo il bagno turco serve quello di umiltà: Fiorentina tra crisi, silenzi e ansia

"Dopo l’umiliante bagno turco di giovedì e quello concreto, ieri, in allenamento (con una bomba d’acqua) adesso per la formazione di Italiano è arrivato il momento dell’operazione più delicata di tutte: sottoporsi al bagno di umiltà ".

Così il Corriere dello Sport presenta Fiorentina-Verona di oggi pomeriggio. L'esercizio chiama alle rispettive responsabilità ogni componente della rosa e per certi aspetti anche la società, che è rimasta in silenzio dopo la figuraccia di Istanbul e che non ha rimborsato il biglietto ai circa 50 tifosi viola che hanno assistito dal vivo alla disfatta. Esame di coscienza, testa bassa e lavorare, stop ai voli pindarici di chi sognava un posto in Champions o la vittoria della Conference League perché il piatto piange. Commisso adesso pretende risposte, il pubblico risponderà presente: al Franchi saranno oltre 30.000 gli spettatori attesi.