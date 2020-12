Domenica sarà Gasperini vs Prandelli: due allenatori resi grandi da Bergamo

Il quotidiano La Repubblica incentra la sfida di domenica di Serie A tra Atalanta e Fiorentina sulle figure dei rispettivi allenatori: Gianpiero Gasperini e Cesare Prandelli. Il primo ha scritto la storia nel recente passato guidando la squadra orobica alla conquista della qualificazione e alla partecipazione della stessa Champions League, imponendo il proprio gioco su tutti i rettangoli verdi italiani ed europei.

Il secondo invece a Bergamo ci si è formato soprattutto dal punto di vista tecnico: prima come giocatore e poi da allenatore. E’ proprio a Zingonia che Cesare Prandelli ha mosso i suoi primi passi da allenatore, guidando le selezioni giovanili della squadra. Una realtà, una palestra, quella orobica, che gli ha permesso di formarsi e di farsi le ossa sul calcio che conta. L’Atalanta che nelle notti europee continua a convincere e regalare ottime prestazioni, in campionato quest’anno fatica più del dovuto. La Fiorentina che arriva dal pareggio acciuffato in extremis da Milenkovic è chiamata alla prova del nove di fronte una delle migliori squadre rodate del nostro campionato. Fare risultato a Bergamo varrebbe come un enorme iniezione di fiducia in vista delle successive gare che vedranno impegnati i viola con Sassuolo, Verona e Juventus.