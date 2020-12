Addio Pablito, G. Galli: “Ha fatto piangere due volte il Brasile”. E quell’ultima battuta pochi giorni fa…

Oggi sarà il giorno del saluto della quasi totalità dei vecchi campioni del Mondo 1982 al grande Paolo Rossi. Tuttavia, c’è chi, come Giovanni Galli, non ha potuto aspettare e si è presentato già ieri alla camera mortuaria a Vicenza. Il portiere ex Fiorentina e Milan ha avuto alcune parole che La Gazzetta dello Sport propone ai lettori:

Paolo è l’unico che ha fatto piangere due volte il calcio brsiliano: nel 1982, quando li ha eliminati da un Mondiale che pensavano di aver già vinto, e ora che non c’è più. L’ultima volta che ci avevo parlato gli avevo chiesto un video per ricordare Maradona. Mi aveva detto di un’operazione all’anca e io gli ho strappato un sorriso con questa battuta: ‘Finalmente ti avranno raddrizzato’. Andava sempre storto, anche quando segnava raffiche di gol…

