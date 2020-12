Prandelli chiede un centrocampista. De Paul non prima di giugno, si valuta Praet

La Nazione, dopo aver parlato dell’interesse della Fiorentina per Gabriel Veron, rimane attenta sui movimenti fra Torino e Arsenal per Torreira e valuta la situazione di Praet, attualmente al Leicester. Prandelli avrebbe richiesto per il suo centrocampo un regista puro. E De Paul? Se se ne riparlerà, lo si farà da giugno, l’Udinese è categorica su questo. Occhio ai rapporti col Brescia: il prezzo di Cistana si è abbassato e la trattativa può essere chiusa sui 5 milioni, un investimento in prospettiva per poi valutare il reparto in estate.

Tutto il mercato della Fiorentina

