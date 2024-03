Domenica di traffico a Campo di Marte: Fiorentina-Roma + concerto

Sarà una domenica bestiale per i residenti di Campo di Marte. Alle 20:45, al Franchi, c’è Fiorentina-Roma . Previsti circa 30 mila spettatori. Ma a distanza di pochi metri, al Mandela Forum, ecco alle 21 partirà il concerto di Renato Zero, con 6.500 fan. Un quartiere sotto assedio con tanto di piano speciale per i collegamenti al concerto.

Il commento da Palazzo Vecchio

Anche Palazzo Vecchio, ieri, ha diramato un comunicato per ricordare le disposizioni su divieti di transito e di sosta. L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti fa sapere di trovare la concomitanza degli eventi inopportuna, pur sottolineando come le decisioni sulla programmazione esulino dalla competenza dell’amministrazione: «Non possiamo incidere sulle date del Mandela già stabilite da tempo e nemmeno sugli orari delle partite che vengono decisi di volta in volta dalla Federazione». Giorgetti garantisce comunque «controlli serrati dei vigili, che ore prima degli eventi dissuaderanno dalla sosta selvaggia, in funzione educativa, e poi sanzioneranno le auto parcheggiate male».