Domani Italiano ripartirà con gli allenamenti: non sarà mai come prima

Dall 9 alle 21, il Viola Park apre le porte ai tifosi viola che vorranno salutare per un'ultima viola Joe Barone. Insieme a loro, sottolinea la Nazione, ci saranno anche le varie squadre. Dalla prima, alla femminile, fino ai pulcini. Tutti. Il Viola Park si fermerà per un giorno intero, anche se sappiamo tutti che non sarebbe stata la volontà di Joe. Barone avrebbe voluto vedere i suoi ragazzi allenarsi e correre per quel centro sportivo che lui ha ideato e costruito. Domani, Italiano ripartirà con gli allenamenti ma non sarà per niente facile. Non ci sarà Barone a bordo campo a guardare e studiare la situazione. Nulla sarà mai come prima, non lo era per Astori e non lo sarà neanche dopo Joe.