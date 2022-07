Dodò: ok al trasferimento a Firenze, ma la fumata bianca non arriva

Oltreché su Jovic e Mandragora, Repubblica Firenze scrive anche di Dodò. La fumata bianca non è ancora arrivata. Per il terzino destro lo Shakhtar chiede una cifra vicina ai 15 milioni. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in viola e sarebbe il sostituto di Odriozola. Anche in questo caso si punta ad arrivare a una svolta il prima possibile, considerando che la settimana prossima il gruppo viola si radunerà e che da domenica 10 luglio la Fiorentina andrà in ritiro a Moena.