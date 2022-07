Dodo, Dragowski e… Milenkovic: un weekend di possibili arrivi e partenze

Servirà ancora qualche giorno per l'arrivo di Dodo alla Fiorentina. C'è l'accordo sulla base di 18 milioni con lo Shakhtar, ma prima i viola devono liberare un posto per gli extracomunitari. Per il suo sbarco a Moena se ne riparlerà nel weekend.

Stessi giorni nei quali si farà un punto con l'Espanyol per Dragowski: i catalani vogliono tirare la corda per avere uno sconto sui 10 milioni chiesti dai viola. Infine Milenkovic: Inter e Juventus sono pronti all'assalto, in caso di addio si tornerà a parlare per Le Normand e Kumbulla. Lo scrive La Nazione.