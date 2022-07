Sale il sipario: Jovic show, in evidenza Ikonè, Cabral… solo una rovesciata

Jovic c'è e si vede, è sempre nel punto giusto quando la palla è in area. Quattro gol per il serbo e zero per Cabral: solo una rovesciata vicina al palo per il brasiliano, che dà l'impressione di essere ancora bloccato di testa o comunque non serenissimo. In evidenza anche Ikonè e Amrabat, quest’ultimo elogiatissimo da Italiano dopo la partita.