Da leader qual è, Dodò analizza anche la Fiorentina di oggi. Il livello è alto, sostiene l'ex Shakhtar che spende solo parole al miele per i suoi compagni: "Kean è carico, si vede dalla faccia. Per non parlare di Gosens. Lui corre così tanto che corriamo tutti insieme dietro a lui". Ma le parole migliori sono tutte per Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina ha incantato anche Dodò che non si risparmia: "Sembra baciato da Dio. Ha un talento innato, un dono".