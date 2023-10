Difesa viola troppo perforata e Milenkovic è l’ombra di se stesso

La difesa della Fiorentina in questo momento è in difficoltà. Parte da questo assunto l'analisi della Nazione sul reparto arretrato che ha iniziato la stagione zoppicando. Per trovare una retroguardia perforata come quella viola bisogna scendere fino al dodicesimo posto del Frosinone, anch’esso a quota 13 reti subite. Sono decisamente troppe per una squadra che ambisce, giustamente per quanto fatto vedere, a posizione europee. L’impressione è che la difesa viola, non sempre protetta a dovere dal centrocampo, sia in difficoltà nel suo complesso. Se però a Kayode si può perdonare un passaggio a vuoto per la sua età, a Milenkovic meno. Non è un caso che la Fiorentina soffra quando il serbo annaspa. Contro l’Empoli è stato l’ombra di se stesso. Lento e macchinoso, spesso in ritardo delle letture. Da uomo guida a imberbe centrale.