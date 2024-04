Difesa, centrocampo e gol: cosa deve fare la Fiorentina per riaccendersi?

La Nazione si chiede: "Che cosa dovrà fare la Fiorentina per riaccendere la propria stagione?". Punto uno, concedersi meno distrazioni in difesa (dopo aver visto anche quelle contro il Milan) per evitare che i nerazzurri siano pungenti con i loro uomini d’attacco. Punto numero due: ritrovare qualità (specie sulla linea mediana) dove oltre a Bonaventura, deve ritrovare spazio Arthur (anche se non al 100 per cento della condizione). Punto numero tre: che il gran movimento nella fase offensiva fatto con la generosità di Belotti e i piedi buoni di Beltran porti ai viola quello che continua a non arrivare: i loro gol.