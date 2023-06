Dia, si aspetta lo sconto. Arnautovic piano B: gli scenari del mercato viola

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Gli altri nomi sul taccuino dei dirigenti viola sono i sempreverdi Nzola dello Spezia, ma anche Arnautovicdel Bologna per i quali servirebbero 10 milioni di euro. Per il primo c’è una clausola rescissoria, per il secondo quella cifra sarebbe sufficiente per convincere la società rossoblù a far partire il 34enne. Decisamente più costosa invece la strada che porta a Boulaye Dia, autore di 16 reti in campionato con la maglia della Salernitana nella stagione che si è appena conclusa. Il centravanti senegalese, classe ‘96, piace alla Fiorentina ma non soltanto. Per la sua cessione viene richiesta una cifra sui 30 milioni di euro e sono decisamente troppi, senza una contropartita tecnica. Tuttavia c’è un lasso di tempo in cui un club interessato a lui, potrebbe aggiudicarselo con uno sconto di 5 milioni rispetto alle pretese perché entro il 30 giugno la Salernitana lo riscatterà dal Villareal (al prezzo concordato di 12 milioni) e in quel momento scatterà una clausola rescissoria, valida soltanto fino al 15 luglio. Serviranno comunque 25 milioni di euro per accaparrarselo. Per gli esterni rimangono in piedi invece le piste che portano a Ngongedel Verona, che si è dimostrato un giocatore in grado di essere decisivo come nello spareggio contro lo Spezia in cui ha segnato una doppietta e Lukebakio dell’Hertha Berlino, belga classe ’97 di origini congolesi, reduce da una stagione in cui ha realizzato 11 gol.