Di Livio e Freitas stanno con Biraghi: “E’ giocatore serio e di personalità”

"Cristiano deve capire che le critiche fanno parte del calcio, anche quelle che arrivano da una parte del tifo che apre la bocca a prescindere. Spetterà a lui, con le prestazioni, far cambiare opinione alla piazza. Sull’uomo non ho nulla da dire: Biraghi si è sempre dimostrato una guida con gli attributi, una persona che ci ha sempre messo la faccia nei momenti di difficoltà. Da sempre per giocare a pallone, oltre alle qualità tecniche, conta solo una cosa: la serietà. E lui ne ha da vendere».

Anche Carlos Freitas , il direttore sportivo che nell’estate 2017 portò in viola un giovanissimo Biraghi dal retrocesso Pescara, non la pensa diversamente da Di Livio:

"Quando parlo di Cristiano mi vengono in mente due valori: spessore umano e personalità. Le sue frasi da capitano vero non mi stupiscono. Quando lo portai a Firenze capii subito che sarebbe stato capace di indossare una maglia pesante come quella. Nessuno gli ha regalato nulla: ha fatto tutta la gavetta necessaria e spero che coroni il suo percorso vincendo un trofeo in viola".