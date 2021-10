Deserto attacco, c’è solo Vlahovic. Gli altri tutti indisponibili

Solo il serbo a disposizione con lo Spezia. Out anche i Primavera Toci e Munteanu

In attacco c'è solo Dusan Vlahovic. Per la gara contro lo Spezia, Vincenzo Italiano avrà ancora una volta a disposizione solo il serbo come attaccante di ruolo visto che - come prevedibile - né Kokorin né Nico Gonzalez non sono stati convocati per la gara con i liguri. Il russo, si legge su La Nazione - è ancora alle prese con i fastidi muscolari che lo affliggono ormai da tre settimane, mentre l'argentino è sempre positivo al Covid-19; e anche i giovani Munteanu e Toci (infortunato) non ci saranno.