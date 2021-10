Probabili formazioni: più Sottil di Callejon, in difesa sorpresa Nastasic?

Le probabili formazioni di Spezia-Fiorentina: Italiano punta sul ritorno di Saponara, Odriozola e Bonaventura dal 1'

Un dubbio in difesa, uno in attacco. I quotidiani in edicola stamani tengono aperti due ballottaggi a poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Spezia. Per nove-undicesimi le scelte di Italiano sembrano chiare, con la conferma di Castrovilli e il ritorno dell'ex Saponara dal 1'. La sorpresa potrebbe essere Nastasic al posto di Martinez Quarta al centro della difesa, mentre dopo due panchine di fila, Odriozola è pronto a riprendersi il posto sulla destra.