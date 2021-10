Fiorentina-Spezia, Italiano contro il suo passato in una gara che vale doppio

La sfida di oggi, per il tecnico gigliato, non può essere come le altre

Il match di oggi contro lo Spezia è un appuntamento da non sbagliare per la Fiorentina. Serve tornare a vincere, come ha spiegato lo stesso Italiano, in quella che per lui non può essere una gara come le altre. Già, perché come scrive il Corriere dello Sport: "Il malcontento estivo, per l’addio consumato dopo il prolungamento di contratto coi liguri, a La Spezia non è mai stato metabolizzato: anche per questo lo stress-test, oggi, per i viola vale doppio". Servirà, poi, tornare al gol con maggiore facilità dato che, la Fiorentina vista a Roma, difficilmente è stata pericolosa.