Derby totale: Motta e Italiano se la giocano alla pari. Ma il problema è Zirkzee

Sul Corriere dello Sport si parla dei temi del derby dell'Appennino in programma domani tra Bologna e Fiorentina al Dall'Ara, una sfida che mai come ora vale l'Europa: due punti di distanza in favore dei rossoblù in classifica, nove gol in due nell'ultima gara disputata, rispettivamente contro Lecce e Frosinone, un mancino come stella in grado di accendere la miccia del gol (Orsolini da una parte, il recuperato Gonzalez dall'altra), due centrali che in realtà spesso e volentieri fanno da centrocampisti aggiunti come Calafiori e Martinez Quarta.