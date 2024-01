Dentro uno, fuori l’altro: Brekalo lascia il posto a Brian Rodriguez

Il croato tornerà alla Dinamo Zagabria non appena la Fiorentina avrà in mano il sì definitivo per l’uruguaiano

Dentro uno, furi l'altro. Il posto a Rodriguez lo lascerà Brekalo. Il croato tornerà alla Dinamo Zagabria non appena la Fiorentina avrà in mano il sì definitivo per l’uruguaiano.Operazione automatica. La Salernitana ci ha provato, ma alla fine lo strappo con la Dinamo si sta ricomponendo: il rientro in patria è pressoché definito. Lo riporta La Nazione.