Dea con la pancia piena, Fiorentina affamata: alta marea viola

Partenza lenta, di studio, però, scollinato il quarto d’ora, è salita la marea viola e l’Atalanta si è ritrovata con l’acqua alla gola, compressa nei trenta metri davanti a Carnesecchi, come di rado capita di vedere. Ipotizziamo le cause. La prima rimanda alle motivazioni: Dea con la pancia piena, per la vittoria rotonda di sabato a Napoli in campionato, e Fiorentina all’opposto affamata, dopo la sconfitta prepasquale contro il Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.