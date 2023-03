De Sisti: “Firenze? Trovai il paradiso. 81-82? Scudetto doveva andare alla Juve”

Intervistato da La Nazione nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Picchio De Sisti ha ripercorso la sua carriera in viola: "Non volevo andare via dalla Roma e i tifosi erano contrari alla mia cessione. Il passaggio alla Fiorentina l'ho saputo da un ufficiale mentre ero a fare il militare. Un po’ ci sono rimasto male, ma non immaginavo che a Firenze avrei trovato il paradiso". Il capitano del secondo scudetto racconta quell'annata favolosa, con una squadra piena di giovani a cui Pesaola dette una mentalità vincente. "Eravamo una squadra sbarazzina e con quel pizzico di imprevedibilità che è tipica del giovane".