Dalla Supercoppa alla Conference: la stagione potrebbe essere da record

Come si legge su La Repubblica, per ripartire e per affrontare al meglio le tre competizioni (Campionato, Coppa Italia e Conference) nelle quali sarà impegnato, il tecnico avrà bisogno di una squadra allargata. Senza dimenticare la Final Four di gennaio in Arabia Saudita contro Napoli, Inter e Lazio. Se una stagione fa è stato raggiunto il record di 60 gare in un anno, ecco che i viola potrebbero abbatterlo ulteriormente. Dunque il mercato. Nelle ultime ore la Fiorentina ha chiuso per il centrocampista Gino Infantino, classe 2003 del Rosario Central. Ma Italiano si attende innesti anche in altri ruoli: come la difesa, con Josip Sutalo in testa. Oppure in attacco, con una punta di sostanza per dare concretezza alle tante occasioni create dai viola. Per questo, le prossime settimane saranno decisive per completare la rosa, alzare il livello e provare a conquistare una coppa che manca ai viola da troppo tempo ormai.