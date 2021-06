Dal night al potere. E un’isola come regalo da Cr7, chi è Jorge Mendes?

L’ascesa del broker lusitano raccontata da La Nazione

Secondo Forbes è il più ricco del mondo, senza dubbio si tratta di uno dei procuratori più potenti e rispettati dell’intero pianeta, secondo solo a Scott Boras, storico manager del baseball a stelle e strisce. Eppure Mendes è partito dal nulla. Calciatore di livello mediocre, ha iniziato gestendo un negozio di noleggio video, ha lavorato come dj e ha aperto un bar e un nightclub. Ed è proprio nelle notti portoghesi che Mendes sarebbe entrato in contatto con molti giocatori. Nuno Espirito Santo è stato il primo suo trasferimento, Cristiano Ronaldo il più importante, Josè Mourinho l’allenatore più famoso. Nel 1996 ha fondato la società di procure GestiFute, che vanta commissioni da 100,5 milioni di dollari e contratti per oltre un 1 miliardo. Il vero affare, che gli ha permesso di diventare il manager più potente del mondo, nasce con Cristiano Ronaldo. Mendes lo ha preso in carico fin dai tempi dello Sporting Lisbona, il legame fra i due è diventato talmente forte che il giocatore portoghese è stato testimone di nozze del potente manager. Non solo, ma in occasione del matrimonio di Mendes, pare che Ronaldo gli abbia regalato un’isola greca del valore di circa 50 milioni di euro.