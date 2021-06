Ore caldissime in casa Fiorentina

Sono e saranno ore calde, caldissime in casa Fiorentina. Oggi potrebbe arrivare l'ufficialità della separazione tra Gattuso e il club viola. Non solo. La rivoluzione potrebbe non essere finita qui. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport, non prolungheranno il contratto nemmeno Renato Buso e Marco Donadel, in forza come tecnici del vivaio e reduci da un'esperienza al seguito della prima squadra con Prandelli. E ANCHE ANTOGNONI E' AI SALUTI.