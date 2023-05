Dal “Morto un papa…” al commosso addio: Venuti, storia di cuore e lacrime viola

Il percorso in viola di Venuti sarà per lui indimenticabile al netto di alcune uscite infelici, sia sue sia soprattutto di alcuni tifosi nei momenti di massima difficoltà

Dopo aver dato conto del post pubblicato sui social da Lorenzo Venuti, La Repubblica si concentra sulla storia viola del terzino, una storia che si appresta a finire. Quattro anni, dopo il settore giovanile, in cui si è guadagnato l’effetto della gente, ma anche le critiche più feroci, con tanto di insulti sui social che gli auguravano un cancro o addirittura la morte dopo l’autogol i in coppa Italia contro la Juventus o la prestazione con il Milan in campionato. Ma Lollo ha sempre tirato dritto, ha commesso errori, ma ha saputo guadagnarsi sempre il suo spazio anche con terzini molto più accreditati di lui, da Lirola a Malcuit, da Odriozola a Dodò. Fuori dal campo è stato un leader nello spogliatoio e un uomo dal peso specifico importante riconosciuto da tutti. E pazienza se la battuta "Morto un papa se ne fa un altro" sull'addio di Torreira è stata infelice, dato che celava la volontà di guardare avanti dopo una separazione complicata. Esattamente come quella tra Lollo e la sua Viola.