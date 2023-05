Venuti: “Non sempre c’è un lieto fine. Firenze non mi vuole? Che ridere”

Lorenzo Venuti lascerà la Fiorentina. Il terzino destro, in scadenza di contratto, non rinnoverà e quindi dovrà lasciare la maglia viola a termine della stagione. Una scelta dolorosa, per un giocatore che ha la Fiorentina e Firenze nel cuore. Il suo addio infatti, ha scatenato i messaggi dei suoi compagni ma anche del Franchi che a termine della gara contro la Roma, si è fatto sentire con cori e striscioni. Venuti, sui social, ha pubblicato un breve messaggio per spiegare quanto accaduto: "Non le tutte favole hanno il lieto fine si sa… e a me dispiace e fa un po’ ridere che qualcuno abbia pensato e pensi che la MIA gente non mi voglia; ma io stasera HO VINTO nella vita, e l’ ho fatto grazie a VOI, grazie al vostro affetto. HO VINTO perché sono UNO DI VOI, HO VINTO perchè vicino a me ho persone magnifiche. HO VINTO come uomo, come essere umano… Io stasera e per sempre HO VINTO E VINCERÒ perché sono FIORENTINO".