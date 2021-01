Dal campo al mercato: i paletti di Prandelli. Scontenti via e dentro giocatori funzionali

Il Corriere Fiorentino si concentra sui “paletti” dettati da Cesare Prandelli nella conferenza stampa di ieri. In particolare, si fa riferimento al mercato dove il tecnico viola chiede giocatori funzionali al 3-5-2 e soprattutto non scontenti. L’allenatore viola ha le idee chiare: serve continuità negli uomini, nel modulo, nel mercato. Prerogative che non hanno accompagnato la Fiorentina negli ultimi dodici mesi. Esattamente un anno fa iniziava a Bologna l’era Iachini, in mezzo – scrive il quotidiano – è successo di tutto. E’ cambiato allenatore, c’è stata una pandemia ma la classifica è rimasta la stessa, con la Fiorentina immersa fino al collo nella lotta per non retrocedere. Proprio per questo servono compattezza, unione e continuità, quelle che Prandelli sta cercando di dare alla squadra. Chi non risponderà a queste caratteristiche, sarà messo da parte. Un messaggio diretto agli scontenti.

