Fiorentina, doppia sfida. Alla Lazio e alla paura

Dopo la brusca frenata con il Bologna, contro la Lazio la Fiorentina è chiamata ad una prova attenta che potrebbe esaltare chi ha bisogno di stimoli per rendere al meglio. Come scrive La Nazione, questo aspetto non è certo un complimento per coloro che non riescono a trovare stimoli quando la tensione si abbassa. Il terzultimo posto – scrive il quotidiano – dista (nuovamente) solo quattro punti, quanto basta per rimanere sul pezzo dal primo all’ultimo minuto nonostante le molte assenze sicure tra i biancocelesti (Leiva, Fares, Correa, Lulic) a cui si è aggiunto il dubbio Immobile. Saranno i duelli individuali a fare la differenza, come quello tra Lazzari e Biraghi, oppure il confronto incrociato a centrocampo tra Luis Alberto-Milinkovic Savic e Castrovilli-Amrabat. Servirà molto coraggio e non paura, perché la Lazio non è nella sua versione migliore e la Fiorentina potrebbe approfittarne.

