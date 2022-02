Dainelli: “Calcio? Ora il vino, in futuro vedremo. Mi sono preso una pausa”

La nuova vita dell'ex capitano della Fiorentina: "Presenteremo i nostri vini a marzo. Sono emozionato, lo ammetto"

Dainelli ricordando il momento della separazione dalla Fiorentina: "Quando la società mi ha offerto di fare l’allenatore del settore giovanile ho riflettuto un po’ e ho deciso di prendere una pausa per dedicarmi completamente alla cantina. Mia moglie era d’accordo. Quindi ho seguito questa strada. Se mi manca il calcio? Fino a oggi ho dedicato la vita al pallone. Ora mi dedico anima e corpo a questa avventura. Ma non escludo di tornare sul campo, magari ad allenare. Di sicuro temevo l’idea di non fare più movimento tutti i giorni. Ma avendo una azienda agricola il lavoro fisico certo non manca. E a me piace".