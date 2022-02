D. Rossi: “Vlahovic via, meglio così. Torreira lo vorrei sempre nella mia squadra”

L'ex tecnico viola: "Italiano è un allenatore che seguo con stima, a differenza di altri è arrivato in Serie A dopo aver fatto la gavetta"

Delio Rossi, ex tecnico di Fiorentina e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Sinceramente non mi aspettavo che Vlahovic partisse in questa finestra di mercato, ma per come si erano messe le cose meglio così sia per il giocatore che, soprattutto, per la Fiorentina. Italiano? E' un allenatore che seguo con simpatia e stima, a differenza di altri è arrivato in Serie A dopo aver fatto la gavetta. Onore e merito a lui, si sta meritando la Fiorentina facendo giocare bene la squadra. La piazza di Firenze non è facile".