L. Amoruso: “Sono un po’ negativo. Ikoné per ora è un pesce fuori d’acqua”

L'ex viola: "Cabral è più goleador ma gli devono arrivare i palloni giusti per saperlo sfruttare. Sono un po' negativo"

L'ex viola Lorenzo Amoruso, nel suo intervento a tmw radio, ha parlato del post Vlahovic in casa viola Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo già visto Ikonè, non è ancora nel gioco di Italiano, è per ora un pesce fuor d'acqua".