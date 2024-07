Dai fischi agli applausi. Il piano di Ikoné per riprendersi la Fiorentina

Dal primo sacrifico a un futuro in viola ancora da scrivere? Questo il pensiero de Il Corriere dello Sport sulla situazione in viola di Jonathan Ikoné. Palladino e la Fiorentina sembravano averlo messo fuori dai giochi. Non a caso, nella conferenza di prensentazione, Palladino diceva di "non esser riuscito a contattarlo" e che "la situazione è in pieno controllo della dirigenza". Beh, lì sul tavolo c'era un'offerta da quasi 15 milioni totali: pura liquidità per le casse viola. Oggi, però le cose sono cambiate. No al Qatar e a i 4 milioni di stipendio a stagione, in attesa, forse, di altre offerta dall'Europa. Ikoné è ancora oggi una situazione tutta da gestire. Probabilmente, nei piani viola, considerando una tale offerta, aveva già data per scontata la partenza dell'esterno francese. Con la permanenza di Ikoné cambia dunque la gestione della rosa, ma soprattutto del mercato.