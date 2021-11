Da Torino: Vlahovic, che battaglia con De Ligt! Merita la “9” di Vialli

Il commento di Tuttosport sulla gara del serbo

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo un focus sulla partita di Vlahovic di ieri sera contro la Juventus. Non è stata una partita facile per il serbo che ha perso il duello con un De Ligt che lo ha marcato strettissimo per tutti i 90 minuti. Dusan, però, non si è mai perso d'animo e ha battagliato con l'olandese, cha ha poi commentato il duello nel post gara , rispondendo colpo su colpo. Un match tra persi massimi, si legge. E l'ex Partizan è anche andato vicino a trovare il guizzo giusto al 37' quando di testa ha spedito di poco a lato.

Ciò che ha più colpito il quotidiano torinese è però la lucidità con cui Vlahovic ha immediatamente raccolto il pallone in rete dopo il gol di Cuadrado per riprendere il gioco prima possibile. Un gesto che ha ricordato un ex numero 9 bianconero proprio in un Juventus-Fiorentina. Era Gianluca Vialli nel '94 che, con la Signora sotto 0-2, firmò i primi due gol della Juve senza esultare e prendendo immediatamente il pallone in mano portandolo a centrocampo. Vlahovic, scrive il giornale, meriterebbe proprio la maglia numero nove dell'ex attaccante. Anche se, come a Firenze qualcuno si è chiesto, è difficile pensare che la Juve possa permettersi il bomber Viola.