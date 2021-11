Ferrara: “Come lo vorrebbero pagare Vlahovic? Con mezzo Marrone e 36 bollettini”

Fiorentina, Juventus e la criptovaluta del "mezzo Marrone"

"...e poi come lo vorrebbero pagare? In 36 bollettini postali più mezzo Marrone? Non vi ricordate il mezzo Marrone? Criptovaluta utilizzata a suo tempo dalla Juve per convincere la Fiorentina a cedere i suoi gioielli? Beh, c’erano ancora le comproprietà e il valore del mezzo Marrone nel frattempo ha subito il peso dell’inflazione. Quello intero gioca nel Monza, figuriamoci la metà. Insomma, con rispetto, non ci siamo persi niente. [...] Nel frattempo in Premier, campionato vero, torna Antonio Conte. [...] E chi vorrebbe Conte? Ma Vlahovic, naturalmente, che però la Fiorentina tratta con l’Arsenal. Occhio, però. Non provate a offrirci half Brown: 80 milioni cash e vi diamo anche mezzo Kokorin. Una sicurezza. Parola del mago do Nascimiento.