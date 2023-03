Da Roma: “La Fiorentina tra i club interessati a Sarri”

Maurizio Sarri alla Fiorentina? L'ipotesi era emersa qualche anno fa quando un contatto diretto avvenne tra i dirigenti viola e l'allenatore toscano. Poi non se ne è fatto di niente e oggi ognuno sembra soddisfatto della propria situazione: la Fiorentina è al secondo anno del ciclo di Vincenzo Italiano (che ha un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno) mentre Sarri con la sua Lazio è attualmente secondo in Serie A. Eppure la permanenza del tecnico alle dipendenze di Lotito non sarebbe scontata, secondo alcuni rumors che arrivano dalla Capitale.