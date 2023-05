Da Roma alla Roma: Italiano contro Mourinho, la sfida del turnover

La Nazione si sofferma sull'impegno di campionato della Fiorentina di Italiano. Dopo la finale di Coppa Italia, ecco che la Viola dovrà affrontare la Roma di Mourinho. Uno degli ultimi impegni della stagione per poi prepararsi al meglio alla finale di Conference League. Facile intuire un largo turnover, con tutti i big tenuti a riposo. Il tecnico della Roma ruota spesso i suoi giocatori, proprio come lo stesso Italiano, che al ‘Franchi’ presenterà una squadra con diversi volti nuovi rispetto alla finale di Coppa Italia. Roma lontana 4 punti dalla zona Champions, difficili da recuperare in due partite. Fiorentina che insegue il Monza in ottica ottavo posto, che al di là delle coppe la società ha indicato come obiettivo minimo in campionato.