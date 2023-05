Da Roma a Praga: tutto sold out. Estrazione per i biglietti di Conference League

La Repubblica scrive oggi sulle sue pagine delle due finali che disputerà la Fiorentina in Coppa Italia ed in Conference League, dando aggiornamenti per quanto riguarda la mobilità dei tifosi viola ed i biglietti a disposizione. Secondo quanto riporta il quotidiano, mercoledì sera a Roma ci saranno più di ventimila tifosi, con la curva sud e i distinti, zone destinate ai fiorentini, sold out da tempo e solo alcuni biglietti di tribuna disponibili al momento. Inoltre, mercoledì ci sarà una coreografia ad hoc per l'occasione e anche l’afflusso allo stadio, reso difficile dalla mancanza di pullman e treni speciali, sarà comunque garantito da una carovana di auto che invaderà la A1. Per quanto riguarda la finale di Praga in Conference League, invece, in pochi minuti i prezzi dei voli sono saliti alle stelle e chi è riuscito a prenotare un aereo per la Repubblica Ceca ha speso dai 300 euro partendo da Milano o Pisa ai 500 euro partendo da Bologna. Qualche tifoso, decisamente ottimista, aveva già fissato volo e pernottamento qualche mese fa, spendendo solo 100 euro ma assumendosi un rischio non da poco e andando in direzione contraria alla scaramanzia. Qualcun altro invece si è detto già pronto a partire con la macchina ma per la finale di Conference League, anche se il vero problema sta nei biglietti disponibili. La Uefa ha messo a disposizione soltanto cinquemila tagliandi per i tifosi viola, un quarto dei ventimila spettatori che lo stadio Eden può contenere. Detto che altri cinquemila andranno ai supporters del West Ham, gli altri diecimila posti saranno gestiti direttamente dalla stessa Uefa e una parte di essi sono già stati assegnati attraverso un meccanismo di estrazione a sorte per chi si fosse registrato entro il 21 di aprile al portale della massima organizzazione europea per club. Alcuni tifosi viola hanno tentato di sfidare la fortuna iscrivendosi nel mese scorso ma nel pomeriggio di ieri quasi tutti hanno ricevuto una mail in cui si diceva che non erano stati premiati ed estratti. Spetterà quindi alla Fiorentina gestire l’afflusso del suo pubblico: la Roma lo scorso anno sorteggiò i suoi cinquemila tifosi per la finale a Tirana e c’è da capire se farà così anche la società viola. Altrimenti preferenza per gli abbonati e i fedelissimi, poi agli altri. Da oggi sono attese comunicazioni ufficiali.