Da Praga: bus gratis per chi ha il biglietto per assistere alla finale

Il Tirreno analizza il programma della Fiorentina nell'avvicinamento alla finale di Praga. La squadra viola raggiungerà la capitale della Repubblica Ceca martedì pomeriggio, in tempo per le attività legate ai media e per osservare l’Eden Arena, teatro della finale. Ci sono novità anche per i tifosi al seguito: alle 10 di mercoledì 7, giorno della gara, verrà aperta la Fan Zone. Tra le 18 e le 19:20 partiranno i bus diretti allo stadio. Infine ci è in possesso del biglietto per la partita - scrive il quotidiano - avrà diritto di accesso gratuito ai mezzi pubblici della rete di Praga. Una possibilità - si legge - in vigore dalle 8 del mattino alle 8 del giorno dopo.