Da partente a fondamentale: adesso Barak vuole la titolarità

Barak ha fatto scintille con la sua Nazionale. Eppure in maglia viola non è stata una stagione indimenticabile. A dire il vero fin qui Barak ha totalizzato più o meno la metà delle presenze rispetto all'annata scorsa: ventidue in confronto alle quarantasei del 2022-2023. E il numero delle reti è proporzionato: quattro invece che otto. Nonostante tutto il classe ’94 ha scelto di restare: «C'erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli - le sue parole in conferenza stampa due giorni fa - ma non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me». Ricordiamo, tra l'altro, che i viola nel gennaio 2023 scelsero di anticiparne il riscatto dall'Hellas Verona ridefinendo l’accordo con i gialloblù per l’acquisizione del suo cartellino a cinque milioni. Il centrocampista spera in una maglia da titolare sabato sera contro i rossoneri di Stefano Pioli. Di sicuro l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sarà chiamato a scegliere fra lui e Lucas Beltran poiché Giacomo Bonaventura dovrà scontare un turno di squalifica. Se è vero, come dichiarato dallo stesso tecnico, che il ceco è stato impiegato con il Maccabi Haifa per contrastare muscolarmente gli avversari israeliani, non è assurdo pensare che questo possa accadere anche contro Giroud e compagnia. Tanto più che Beltran ha dovuto sostenere un viaggio transoceanico, dunque probante, per onorare gli impegni con la propria nazionale. Un ballottaggio che Italiano risolverà a ridosso della partita, intanto però Barak scalda i motori. Lo riporta il Corriere dello Sport.