Da Nzola a Belotti: attaccanti cercasi. Servono i gol delle punte

Leggere per credere: 15 partite (tutto compreso) giocate nel 2024, 21 gol fatti di cui però soltanto 9 portano la firma delle punte. Ne ha segnati 4 Beltran, 2 Nzola, uno Belotti, uno Ikonè e uno Nico. Soprattutto, per ritrovare una rete di uno di loro, bisogna tornare al 18 febbraio, e al timbro di Beltran contro l’Empoli. Per Belotti, Nico e Ikonè il digiuno va avanti dall’11 febbraio (Frosinone), mentre Sottil manca dal tabellino addirittura dal 3 dicembre. E per fortuna che ci hanno pensato gli altri (16 marcatori diversi in serie A, solo l’Inter come i viola) ma senza il contributo delle punte è dura restare in corsa. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino. (NUMERI CALCIO)