Da “Non c’è vita senza di voi” a “Vai a casa”: perdere l’amore in quattro anni

Da una fiducia illimitata a un malumore dilagante, neppure addolcito da alcuni buoni risultati sportivi come il ritorno in Europa e la semifinale di Coppa Italia e gli investimenti sulle infrastrutture. La Repubblica scrive del rapporto ai minimi storici tra proprietà e tifoseria viola, prima idilliaco e ora, dopo la lite tra Barone e il tifoso al termine della gara con l'Empoli, al limite del compromesso in appena quattro anni. I tempi di Commisso Magnifico Messere al calcio storico, della città tappezzata di "Io sto con Rocco" per chiedere flessibilità sul tema nuovo stadio, del coro "Barone Joe" in risposta alla maglia "Non c'è vita senza di voi", sono andati.