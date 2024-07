Da Lucchesi a Bianco passando per Martinelli: Palladino studia il futuro viola

Ritiro fa rima anche con occasione da cogliere, specie per i più giovani. Sotto lo sguardo di Raffaele Palladino, nei giorni di raduno al Viola Park, ci sono tantissimi ragazzi che non hanno giocato mai in prima squadra o nella Fiorentina "dei grandi". Giovani e giovanissimi. Tutti pronti a mettersi in evidenza per strappare una conferma in vista della prossima stagione. Palladino ha responsabilizzato i più giovani, con le stesse richieste e attenzioni che dedica ai senatori. Tommaso Martinelli, portiere classe 2006, è stato inserito dal giornale inglese The Guardian nella lista dei 60 migliori giovani talenti del 2023. L’esordio in campionato nell’ultima gara con l’Atalanta e un futuro alla ricerca della continuità potrebbero spingerlo verso un'altra meta, proprio per fare la giusta dose di esperienza e tornare la prossima stagione più pronto che mai. Continuità, parola chiave anche per Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003, piede sinistro, fiorentino doc e titolare nell’ultima esperienza in Serie B alla Ternana. Neanche il tempo di tornare alla base che Cagliari e Venezia hanno già sondato il terreno. Il tecnico viola, però, vuol verificare quale sia lo stato di crescita di un ragazzo che si sta affermando anche per una buona dose di carattere. Temperamento che non manca neanche a Pietro Comuzzo, stesso ruolo e di due anni più giovane, al quale Vincenzo Italiano lo scorso anno ha concesso qualche minuto. Il più avanti di tutti pare essere Alessandro Bianco. Non più giovanissimo, a dir la verità. Classe 2002, centrocampista di piede destro che dopo l’esperienza in prestito alla Reggiana, adesso cerca la conferma in viola dopo aver già esordito con Italiano già tre anni fa. Occhi anche su Maat Daniele Caprini, attaccante classe 2006 che può svariare sul fronte offensivo e che era determinante nella Primavera di Galoppa. Così come Tommaso Rubino, stessa età, punta ma spesso impiegato come trequartista con ottimi risultati. Da segnalare Niccolò Fortini, centrocampista classe 2006 che può giocare anche come laterale sinistro e che si sta mettendo in mostra proprio in questo ritiro e Filippo Distefano, classe 2003, attaccante di talento da sette gol nell’ultima sua esperienza alla Ternana e con gli occhi di mezza Serie B addosso. Lo riporta La Repubblica