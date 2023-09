Da Italiano a Kayode: il gruppo viola si stringe intorno a Dodò

Dodò e la forza di un gruppo. Al Viola Park sono stretti intorno a lui, che oltre a rappresentare un giocatore tecnicamente importante è riuscito in poco tempo a farsi benvolere da tutti, in primis da mister Italiano (celebri i loro abbracci a fine partita). Non fosse stato inserito alla grande nel gruppo avrebbe potuto patire la partenza estiva degli amici fraterni Igor e Cabral. Invece no, con lui la nazionalità non conta. Sorriso sempre pronto e voglia di aiutare tutti. Testimonianza ne è il fatto che uno dei più colpiti sia stato Kayode, legatissimo al compagno. Il giovane esterno non ha pensato all’autostrada che gli si è spalancata davanti. Ha prevalso la tristezza per l’amico infortunato. Ma in generale è stato sommerso d’affetto. Lo riporta La Nazione.