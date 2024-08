Da Infantino e Barak a Christensen e Brekalo: quanti esuberi da sistemare per Pradè

Saranno ore importanti anche per quanto riguarda il mercato in uscita della Fiorentina. Molte sono le situazioni in bilico, come molti sono gli esuberi ancora nella rosa viola: da Brekalo e Barak a Infantino, Christensen, Sabiri e Ikone. Per il croato l'interesse dell'Empoli è ancora vivo, ma soltanto in prestito e con delle condizioni favorevoli. Anche il Venezia si è detto interessato al giocatore ex Torino. L'inserimento del Maiorca però potrebbe cambiare le carte in tavola, anche perché si parlerebbe di un prestito con diritto di riscatto. Per Barak si è fatto il nome del Cagliari, che nel mentre ha preso Gaetano dal Napoli. Può darsi che nelle prossime ore si aprano nuove possibilità per il centrocampista ceco. La Fiorentina è anche alla ricerca di un prestito in Serie B per Infantino, in caso contrario potrebbe rimanere fino a gennaio. Gli ingaggi di Christensen e Sabiri invece pesano molto e il club viola vorrebbe trovare velocemente una soluzione. Ikone attende ancora notizie dalla Premier League, ma Wolverhampton e Leicester non hanno ancora affondato il colpo. Lo riporta La Nazione