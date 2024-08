Kouame: il rinnovo non esclude la cessione. In uscita anche Sabiri e Brekalo

Parallelamente al mercato in entrata, la Fiorentina deve cautelarsi con le uscite. La trequarti è congestionata, ci sono almeno tre nomi da piazzare: Abdelhamid Sabiri, Josip Brekalo e, ovviamente, Nicolas Gonzalez. Oltre a Christian Kouame, il cui rinnovo di contratto molto vicino non esclude una cessione. Sull'ivoriano resiste l'interesse del Bologna di Vincenzo Italiano, mentre per Sabiri e Brekalo si attendono proposte dall'estero. Per il primo sembrava esserci l'interesse del calcio arabo - un po' come nel caso di Ikoné che però ha rifiutato il trasferimento - sul croato, invece, può farsi avanti il Glasgow Rangers. In qualche modo, infine, bisognerà trovare un acquirente anche per Oliver Christensen e Gino Infantino (per l'argentino di ipotizza un ritorno al Rosario Central), entrambi bocciati dall’allenatore nel corso della preparazione estiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.